Roitzsch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat seit Donnerstag wieder einen Supermarkt. In dem Ortsteil von Sandersdorf-Brehna eröffnet ein sogenannter Tante-Enso-Laden, wie die Enso eCommerce GmbH mitteilte. Demnach können die Bürger in Roitzsch dann sieben Tage die Woche rund um die Uhr einkaufen gehen . Das sei zuletzt nicht möglich gewesen.

Es war ein riesengroßes Loch, in das die Leute gefallen sind mit dem Einkaufen.

Vor etwa einem Jahr hatte das einzige Lebensmittelgeschäft in dem 2.500-Einwohner-Ort geschlossen. Ortsbürgermeister Mario Willer (Roitzscher Wählervereinigung) sagte zu MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich bin sehr erleichtert, denn es war ein riesengroßes Loch, in das die Leute gefallen sind mit dem Einkaufen. Wir haben hier auch viele ältere Leute, die nicht mehr in die Stadt fahren können und dann jemanden fragen mussten, ob er sie mitnehmen kann. Für die ist es sehr schön, wenn wir diese Versorgung wieder haben. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache für Roitzsch."