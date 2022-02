Nach zwei Jahren coronabedingter Online-Feierlichkeiten soll der fünfte Tag der Feuerwehr in Sachsen-Anhalt am 28. Mai wieder in Präsenz begangen werden. Die Eröffnung sei in Bitterfeld-Wolfen geplant, teilte das Innenministerium in Magdeburg mit. An dem Aktionstag, den es seit 2018 gibt, können die Feuerwehren zwischen Arendsee und Zeitz mit verschiedenen Angeboten ihre ehrenamtliche Arbeit vorstellen und für Nachwuchs werben.