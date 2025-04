Der Schweizer Solarhersteller Meyer Burger führt vom 1. Mai an Kurzarbeit an seinem Standort Thalheim im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein. Darauf haben sich laut einer Mitteilung Geschäftsleitung und Betriebsrat geeinigt.

Grund sind laut Unternehmen vorrübergehende Materialengpässe. Davon sind demnach etwa 300 Beschäftigte betroffen. Bisher stellen sie im 24-Stunden-Betrieb an sieben Tage in der Woche Hochleistungssolarzellen her. Die Kurzarbeit soll kurzfristig Kosten einsparen.

Konzern: "Weitere Personalanpassungen"

Nach Unternehmensangaben wurden auch die Produktionsabläufe am US-Standort Goodyear in Arizona angepasst, wo die Solarzellen aus Thalheim zu Solarmodulen verarbeitet werden. Um Kosten zu reduzieren, seien "weitere Anpassungen des Personalbestands (...) in Vorbereitung", teilte das Unternehmen weiter mit.