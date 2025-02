In Bitterfeld-Wolfen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall Samstagabend im Ortsteil Bobbau auf der Bundesstraße 184. Den Angaben zufolge befand sich die Frau aus noch ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn und wurde dort von einem Auto erfasst. Die 60-Jährige aus Bitterfeld-Wolfen starb noch an der Unfallstelle. Die B184 war mehrere Stunden lang gesperrt.