Auf der Autobahn 9 ist in der Nacht zu Dienstag zwischen Thurland und Bitterfeld-Wolfen in Richtung München ein Tanklaster verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der Sattelzug von der Fahrbahn ab. Der Tankauflieger schleuderte in den Straßengraben und wurde großflächig aufgerissen.