Vier Verletzte Nach Unfall in Chemiepark: Schwerverletzter aus Krankenhaus entlassen

10. August 2024, 10:03 Uhr

Nach Reinigungsarbeiten in einem Chemiepark in Bitterfeld-Wolfen am Dienstag fühlten sich vier Mitarbeiter einer externen Firma unwohl und hatten Probleme beim Atmen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Zwei von ihnen schwebten danach in Lebensgefahr. Mittlerweile hat sich ihr Zustand verbessert.