Fahrer offenbar alkoholisiert Rollstuhlfahrer stirbt nach Unfall mit Rettungswagen

Am Sonnabend wurde ein Rollstuhlfahrer von einem Krankenwagen angefahren. Er erlag am Sonntag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unfallfahrer. Er saß offenbar unter Alkoholeinfluss am Steuer.