In Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) sind am Freitagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen und mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei Dessau-Roßlau mit. Ein 56 Jahre alter Fahrer und eine 81-Jährige, die ebenfalls in seinem Auto saß, erlitten demnach bei dem Unfall am Donnerstagabend schwere Verletzungen. Fünf weitere Menschen seien leicht verletzt worden – darunter zwei Kinder, die im Auto eines 38-Jährigen mitfuhren, wie es hieß.