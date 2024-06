Eine 31-jährige Autofahrerin war demnach nach rechts von der Straße abgekommen und über einen Grünstreifen gefahren. Als sie versuchte, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, geriet der Pkw ins Schleudern. Er rutschte laut Polizei gegen einen Baum am Straßenrand und blieb dann auf einem angrenzenden Feld stehen. Die Fahrerin und die drei mitfahrenden Kinder wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen per Hubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser.