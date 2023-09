Wahl am 24.September Vier Kandidaten für Oberbürgermeisterwahl in Bitterfeld-Wolfen zugelassen

In Bitterfeld-Wolfen treten zur Oberbürgermeisterwahl am 24. September neben dem derzeitigen Amtsinhaber zwei Männer und eine Frau an. Das hat der Wahlausschuss entschieden.