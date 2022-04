Am Standort des Unternehmens in Wolfen werden Alttexilien sortiert und recycelt, nach Angaben von Soex rund 11.000 Tonnen im Jahr. Die Beschäftigten im Werk arbeiten an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr. Das Sortierwerk in Wolfen gibt es seit 1998, ein Jahr später ging nach Unternehmensangaben dort auch die Sparte Recycling in Betrieb.