In einem Brief an Sachsen-Anhalts Landesregierung, der MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, heißt es, später sei die Anlage unzureichend gepflegt worden und zugewachsen. Im dichten Gestrüpp hätten die Reflektoren nichts mehr bewirken können. Das ist aus Sicht der Jägerschaft Steuergeldverschwendung. Etwa 60.000 Euro hatte das Land in das Prestigeprojekt investiert. Optische und akustische Warnsignale sollten Wild von der vielbefahrenen Bundesstraße fernhalten. Die erhoffte Wirkung blieb aus Sicht des Verkehrsministeriums jedoch aus.