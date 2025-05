In Petersroda (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) und Umgebung sind in den vergangenen Tagen mehrfach vermutlich kranke junge Wölfe gesichtet worden. Es handele sich sehr wahrscheinlich um zwei Tiere, die wenig Scheu zeigten und auch tagsüber in die Ortschaft kämen, teilte das Landesamt für Umweltschutz mit. Ein aggressives Verhalten gegenüber Menschen sei bisher nicht aufgetreten.