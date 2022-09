Giftige Abfälle Keine schnelle Lösung für Gestank am Silbersee

Der Silbersee, eine frühere Tagebaugrube bei Wolfen im Kreis Anhalt-Bitterfeld, soll zugeschüttet werden. Seitdem das geschieht, geht vom See ein übler Geruch aus. Anwohnerinnen und Anwohner klagen über Atembeschwerden. Das Unternehmen, das für die Sanierung der Grube zuständig ist, will das Problem beheben. Schnelle Lösungen sind aber nicht in Sicht.