"Es ist unser Anspruch, auch einen Teil zum Kulturellen beizutragen", sagt Schröder. Dabei sollen vor allem die Jugendlichen vor Ort mitgenommen werden, die in dem überalterten Stadtteil sonst kaum eine Lobby haben. So haben Schröder und seine Mitstreitenden etwa einen Graffiti-Workshop veranstaltet, bei dem die Teilnehmenden die Wände eines Garagenkomplexes in Wolfen-Nord besprühen durften. Und bei einem Skate-Event, das der Verein organisiert hat, kamen Profi-Skater in den Stadtteil, um gemeinsam mit Jugendlichen auf dem Skate-Park in Wolfen-Nord zu trainieren.

Mehr Park als Plattenbau

Mitten in dem Plattenbaugebiet hat der Wolfen-Nord e.V. ein fünf Hektar großes Areal von der Stadt Bitterfeld-Wolfen gepachtet. Wenn Sebastian Schröder über das Gelände führt, stoppt er alle paar Meter, um zu erklären, was hier früher einmal stand und in Zukunft wieder entstehen soll.

Bei einem Graffiti-Workshop, den der Wolfen-Nord e.V. organisiert hat, durften Kinder und Jugendliche Wände in Wolfen-Nord gestalten. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Nur wenige Schritte entfernt von seiner Werkstatt hält er auf einer großen, von Bäumen umrandeten Wiese an. Hinter den Baumwipfeln scheinen ein paar der wenigen verbliebenen Wohnblöcke durch, ansonsten erinnert hier mehr an einen Park als an ein Plattenbaugebiet. Früher gehörte die Fläche zum Außengelände des benachbarten Jugendclubs 84, der seit ein paar Jahren geschlossen ist und nun ebenfalls vom Wolfen-Nord e.V. verwaltet wird. Hier soll das Zentrum des neuen Wolfen-Nord entstehen, die Tiny-House-Siedlung.

Experimente erwünscht

Eine Computeranimation, die Schröder mitgebracht hat, zeigt 22 weiße Quadrate, die wie ein Hufeisen auf der Wiese angeordnet sind. Jedes Quadrat steht für ein künftiges Tiny House. Dass nicht näher definiert ist, wie die Häuser aussehen, hat einen Grund: Es soll bewusst mit verschiedenen Bauformen und -stilen experimentiert werden, über die die späteren Bewohner mitentscheiden sollen.