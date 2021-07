Der Jugendclub '83, der in Wolfen-Nord vielen bekannt ist, hatte unlängst eine Frischekur bekommen. Am Montag will er seine Angebote präsentieren. Für kommenden Donnerstag – dem 61. Jahrestag der Grundsteinlegung von Wolfen-Nord – ist eine Feierstunde mit Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) geplant. Außerdem sind Vorträge zur Geschichte der Siedlung angekündigt.