25. November 2024, 16:33 Uhr

Einen freien Platz in einem Kinder-Schwimmkurs zu ergattern, ist vielerorts in Sachsen-Anhalt gar nicht so einfach. Noch schwieriger ist es, einen Kurs für Kinder mit Behinderung zu finden. In Wolfen können nun auch Mädchen und Jungen mit geistiger Behinderung schwimmen lernen. Eine Mutter hat den Kurs in Eigenregie organisiert.