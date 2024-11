So verharren die Schweine später länger an dem Ort; der Jäger hat Zeit, ein Tier ins Visier zu nehmen und die Umgebung zu erkunden. "Bei der Jagd in der Stadt herrschen ganz andere Bedingungen. Du hast hier wechselhaftes Licht, du hast vorbeifahrende Autos, du hast Lärm. Also das ist schon sehr anspruchsvoll", erzählt der Mann Mitte 50.

Jäger in Bitterfeld: Sicherheit hat Priorität

Denn vor jedem Schuss kontrolliert Eisenmann akribisch, dass keine Menschen in der Nähe sind – auch wenn Teile des Chemieparks als Sonderjagdgebiete abgesperrt sind. "Sicherheit hat immer oberste Priorität". Eisenmann warnt daher auch Spaziergänger und Hundehalter vor Ausflügen abseits der Straßen: "Da sollten sie schon aufpassen und den Vierbeiner an der Leine führen. Und wenn man doch einem Wildschwein begegnet, möglichst langsam in eine andere Richtung gehen." Bildrechte: MDR/Martin Krause