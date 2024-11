Auf der B184 Ausgebüxt: Autofahrer stößt mit Rinder in Anhalt-Bitterfeld zusammen

Hauptinhalt

30. November 2024, 18:08 Uhr

Am Freitag ist ein Autofahrer zwischen Zerbst und Rodleben mit einer Rinderherde zusammengestoßen, so die Polizei. Demnach waren die Rinder am Abend einer Farm in der Nähe der B184 entlaufen.