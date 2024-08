Der Unterricht an den beiden größten Grundschulen Dessaus, der Friederikenschule und der Geschwister-Scholl-Schule, soll laut Stadt am Donnerstag wieder aufgenommen werden.



Den Angaben der Polizei zufolge sind am Mittwochvormittag an mehreren Schulen im gesamten Bundesgebiet Drohungen per E-Mail eingegangen, so etwa auch an Bildungseinrichtungen in Magdeburg und Thüringen. Auch an vier Schulen in der Oberlausitz in Sachsen gab es Bombendrohungen.