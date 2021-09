"Guten Flug" hieß es am Wochenende wieder in Dessau. Die Muldestadt hatte nach einer pandemiebedingten Pause wieder zum traditionellen Hugo-Junkers-Fest eingeladen. Als hätten sie nur darauf gewartet, die historischen Flugzeuge wieder am Himmel zu sehen, strömten die Dessauer zu hunderten auf den Flugplatz.