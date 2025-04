Die Schiffswerft Roßlau Die Werft kann auf eine fast 160-jährige Geschichte zurückblicken. Mehr als 3.000 Schiffe haben die Roßlauer Schiffbauer gefertigt, darunter Containerschiffe für die russische Binnenschiffahrt. Auch nach Afrika und Südamerika wurde geliefert. Zu DDR-Zeiten hatte die Werft rund 1.200 Beschäftigte. Von der Treuhand wurde die Gesellschaft 1994 schließlich an zwei Geschäftsleute verkauft, mit dem Fokus auf Stahl- und Maschinenbau.



Schiffe werden seit Jahren nicht mehr in Roßlau gebaut, allerdings werden in der Werft noch Elbfähren repariert. In den zurückliegenden Jahren hat sich das Unternehmen, dass 2017 mit dem Stahlbau Dessau fusioniert ist, auf den Bau von Brücken spezialisiert. 200 Mitarbeiter sind beschäftigt. Die Roßlauer Schiffswerft gehört zur familiengeführten Heinrich Rönner Gruppe aus Bremerhaven.