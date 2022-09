Nur bleiben wollen die jungen Architekten und Designer nach ihrem Abschluss eben nicht. Auch Sushmitha Omkar ist da keine Ausnahme. Gerade hat sie ihren Masterabschluss in Architektur in der Tasche. Bis Oktober sei sie jetzt noch in Dessau, dann zieht sie nach zwei Jahren in der Bauhaus-Stadt weiter. Wohin, weiß sie noch nicht. Entscheidend sei, wo sie einen Job bekommen könne. Ihre erste Präferenz ist Berlin.

Sushmitha Omkar hat in Dessau Architektur studiert. Nach dem Abschluss will sie nun möglichst in Berlin arbeiten. Bildrechte: MDR/Daniel Salpius Als Mitglied im Studierendenrat ist die junge Frau gut vernetzt. Unter ihren Kommilitonen kenne sie niemanden, der in Dessau bleiben wolle. "Den einzigen Vorteil der Stadt sehe ich in den geringen Lebenshaltungskosten", so Omkar. Viele Möglichkeiten für Architekten gebe es hier, in einer der Wiegen des Bauhauses, hingegen nicht. Die Studierenden aus aller Welt fühlten sich auch nicht willkommen.

Die meisten Dessauer ignorieren uns. Jedenfalls geben sie einem nicht das Gefühl, dazu zu gehören. Sushmitha Omkar, Absolventin Hochschule Anhalt

Die Stimmung in der Stadt nennt Omkar depressiv. "Dessau ist keine Stadt, die einen ruft und es ist das ganze Jahr über ausgesprochen leer hier." Zwar wusste sie, dass es verglichen mit ihrer Heimatstadt in Indien, der Elf-Millionen-Metropole Bengaluru, in Dessau sehr ruhig werden würde. So ruhig allerdings nicht. Das Wichtigste für die Studierenden sei daher, dass der Campus neben dem Bahnhof liege. Um in Clubs zu gehen oder zu shoppen – für nahezu alle Aktivitäten fahren sie nach Berlin.

Das Studentenleben in Dessau beschränke sich vor allem auf Wandern, Radfahren und Grillen. Gemeinsam arbeiten bis spät nachts, laute Musik, Partys seien dagegen eher schwierig. Denn der Campus liegt nicht nur neben Bauhaus und Bahnhof, sondern eben auch mitten in einem Wohngebiet. Auf dem Dessauer Seminarplatz, wo sie sich abends gern draußen treffen, bekämen sie oft Ärger mit der Polizei. "Studentenleben ist anders, aber wir wollen diese Erfahrungen machen. Uns fehlen hier aber die Orte dafür."

Küchen-Punk Felger: Dessau hat ein Mentalitätsproblem