Medizinische Versorgung Wie sich der Ärztemangel in Sachsen-Anhalt bemerkbar macht

In ihrer Arztpraxis in Dessau-Roßlau behandelt Dr. Ulrike Meister vor allem Patienten aus dem Norden und dem Zentrum der Stadt. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

Wer einen Termin beim Facharzt oder Psychotherapeuten sucht, kann sich auch an die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung wenden. Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSGV), das 2019 in Kraft trat, ist das Angebot unter der Rufnummer 116117 bundesweit 24 Stunden erreichbar und vermittelt jeder versicherten Person innerhalb von vier Wochen ein Terminangebot beim Arzt.



In der Bevölkerung scheint dieser Service aber noch nicht jedem bekannt. "Bei mir ist die Anfrage nicht so groß und auch bei den Fachärzten höre ich, dass das überschaubar ist", erzählt Ulrike Meister. Grundsätzlich würden die Patienten eher in die offene Sprechstunde kommen. Über die Terminservicestellen könnten nur wenige Patientinnen und Patienten in ihre Praxis vermittelt werden. Etwa drei bis vier im Monat seien es. Die Hälfte davon lasse den ausgemachten Termin zudem verfallen – ein Problem, das auch die KSVA zuletzt bemängelte und sogar über einen Ausschluss der jeweiligen Patienten von der Nutzung der Terminservicestellen nachdenkt.



Für die Vermittlung vom Hausarzt zum Facharzt sei durch das TSGV aber vieles einfacher geworden, so Ulrike Meister. "Ich muss mich nicht mehr kümmern. Die Patienten kriegen einen Überweisungscode, können in den Servicestellen anrufen und dann wird die Vermittlung zentral geregelt." Das TSGV sei für sie eine gute Sache und funktioniere auch. Manche Patienten, die sie darüber zu Facharztpraxen vermittelt, seien allerdings nicht so glücklich darüber, dass sie dafür dann auch mal in die nächste Stadt fahren müssten.