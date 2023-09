Ob ein Alkoholverbot die Zahl der Straftaten tatsächlich senken würde, ist nach Ansicht von Stadtparkleiter Olaf Bülow allerdings fraglich. Er hält vor allem die Durchsetzung des Verbots für schwierig. Ein so großes Areal wie der Stadtpark lasse sich nicht komplett überwachen: "Ohne Konflikte, ohne Reibung wird es auf einer öffentlichen Fläche in der urbanen Stadtmitte nie funktionieren. Wir sind zum Beispiel nicht der Betreiber eines privaten Einkaufszentrums, der mit seinem Sicherheitsdienst sagen kann, das ist unser Bereich, das ist euer Bereich." Dort könne man unliebsame Gäste aussperren, so Bülow. In einem öffentlichen Park ginge das nicht.