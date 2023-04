Das Amtsgericht Dessau-Roßlau soll noch in diesem Monat in Container umziehen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ist das Ausweichquartier fast fertig. Auf zwei Etagen werden neben Büros für die Richter auch Verhandlungsräume und sogar Haftzellen in Containern untergebracht. Die Inbetriebnahme ist Ende April geplant.