Das Anhaltische Theater in Dessau zieht eine positive Bilanz der bisher geltenden 2G+-Regel für den Besuch der Vorstellungen im Haus. Hier gilt bereits – anders als in der Gastronomie – die Regel, dass zusätzlich zum Geimpften- oder Genesenen-Nachweis ein aktueller negativer Corona-Test beizubringen ist (Schnelltest).

So dürfen seit einem Monat nur noch genesene und vollständig geimpfte Zuschauerinnen und Zuschauer ins Anhaltische Theater, die zusätzlich nachweisen, negativ getestet zu sein. Generalintendant Johannes Weigand sagt, das habe die Besucher nicht abgeschreckt. Im Gegenteil , allein das Weihnachtsmärchen und die Neujahrskonzerte hätten mehr als 3.000 Gäste ins Theater gelockt.

Das Anhaltische Theater in Dessau Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Sachsen-Anhalts Landesregierung hat sich am Montag auf die weiteren Corona-Regeln fürs Land geeinigt. Demnach werden die 2G+-Zugangsregeln für Theater und weitere Freizeiteinrichtungen zunächst beibehalten. Neu ist in diesem Zusammenhang, dass Personen mit einer Drittimpfung von der zusätzlichen Testpflicht befreit sind. Dort reicht von Mittwoch (19.1.) an der Impfnachweis.