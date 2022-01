Neue Methode Antikörpertherapie gegen schweren Coronaverlauf

In Dessau gibt es Hoffnung in der Corona-Pandemie: Das Klinikum behandelt infizierte Risikopatienten mit Antikörpern. So können in vielen Fällen schwere Verläufe und ein Aufenthalt auf der Intensivstation verhindert werden. Die Ärzte in Dessau zeigten sich mit den Ergebnissen des Tests zufrieden.