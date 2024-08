Warum hat Johann Sebastian Bach im Gefängnis gesessen und weshalb heißen die Brandenburgischen Konzerte so, obwohl Bach sie doch in Köthen komponiert hat? Antworten darauf gibt Folkert Uhde, der Intendant der Köthener Bachfesttage via Facebook, Instagram und YouTube. Das gab es bislang so noch nicht – Bach in kleinen Wissenshappen sozusagen.