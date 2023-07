"Reinigungsaufgaben gehören natürlich auch dazu", sagt die 19-jährige Dessauerin über ihren Job und lacht. Sie ist seit einer Woche mit ihrer Ausbildung fertig, jetzt kann sie sich offiziell Fachangestellte für Bäderbetriebe nennen. Bademeisterin hieße das umgangssprachlich, Schwimmmeisterin ist ihr lieber.

Vielseitige Ausbildung, vielseitiger Job

Das Highlight der Ausbildung sei der Schwimmunterricht mit den Kindern gewesen, sagt sie, während sie den Mopp über die Beckenwände zieht. "Am schönsten daran war, wenn die Kinder ihr Seepferdchen geschafft haben." Nur wenige wüssten, dass auch solche Aufgaben zum Alltag einer Schwimmmeisterin gehören. Am Beckenrand sitzen und die Sonne genießen? Das sei nur der allerkleinste Teil. Lara Opitz reinigt das leere Schwimmbecken im Sportbad Dessau.

Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Und genau deshalb muss Lara Opitz jetzt auch in den Keller. Dorthin, wo die Technik des Sportbads Dessau gesteuert wird. Lara zeigt auf Hebel, Knöpfe, Tachos und Monitore. Sie spricht von Chlorwerten, pH-Werten und der Redox-Spannung. Die sei wichtig für die Geschwindigkeit der Keimtötung, erklärt sie. All das zu überwachen, auch das gehört zu ihrem Job. "Da muss man auch einfach ein kleines Händchen für haben."

Tausende Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister fehlen

Als frische Absolventin ist Lara Opitz mehr als nur gefragt. 3.000 Fachkräfte fehlen laut dem Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS). Ein paar der Gründe: viele Renteneintritte, Schichtarbeit an Wochenend- und Feiertagen und ein Einstiegsgehalt von rund 2.000 Euro brutto. Zudem gibt es laut BDS eine große Unwissenheit in der Bevölkerung, was so eine Schwimmmeisterin eigentlich mache. Die Folge: Jedes Jahr müssen mehr Bäder schließen oder sie können nur verkürzt öffnen. Eine Schwimmeisterin muss auch technisch fit sein. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Lara kann den Mangel nicht so ganz verstehen, schließlich macht ihr der Job großen Spaß. Das Problem habe sich aber auch bei ihr in der Berufsschule bemerkbar gemacht. "Ich hab’s an meiner Klasse gesehen: Wir waren 34 Leute zu Anfang", sagt sie. "Das ist ja jetzt auch nicht viel, wenn man sieht, dass die aus Rostock kamen, aus Wernigerode." Die Theorie hat Lara am Berufsschulzentrum Wittenberg gelernt – so wie alle anderen Azubis aus den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Dessau-Roßlau ist derzeit gut versorgt

Mittlerweile sind zwei weitere Kollegen in das entleerte Schwimmbecken geklettert und schrubben den Metallboden. Elf Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister gibt es insgesamt bei den Bädern Dessau, zu denen zwei Hallen- und ein Freibad gehören. Bodo Hädicke ist hier der Bäderbetriebsleiter. Bodo Hädicke leitet die drei städtischen Bäder in Dessau-Roßlau. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Der Mangel an Schwimmmeistern sei in den letzten Jahren sehr stark zu spüren gewesen, sagt er. "Meines Erachtens nach aufgrund der Ausbildung, die gefehlt hat. Die Betriebe haben zu wenig ausgebildet oder den Beruf zu unattraktiv gemacht – was er ja eigentlich nicht ist." Mit Lara sei jetzt aber frischer Nachwuchs gekommen. Und ein weiterer Azubi ist bei ihnen derzeit noch in der Ausbildung.

"Hier muss man einfach fit sein"

Ein paar Kilometer weiter, auf der anderen Seite der Elbe, steht Lara Opitz kurz darauf dann tatsächlich am Beckenrand. Hier in Roßlau gibt es alle Freibad-Klassiker: Rutsche, Planschbecken, Eis am Kiosk. Und doch will sie auch hier mit ein paar Freibad-Klischees aufräumen: "Wir haben keine Trillerpfeifen und kein rot-weißes Outfit", sagt sie und lacht. Und dass eine Schwimmmeisterin sich hier nur am Beckenrand sonnt, sei erwartungsgemäß auch Quatsch. "Wichtig ist, dass man sich seiner Pflicht bewusst ist", sagt sie. Hier am Beckenrand müsse man einfach fit sein und im Ernstfall Erste Hilfe leisten.