Die Deutsche Bahn nimmt am Montagnachmittag den neu gestalteten Eisenbahnknoten Roßlau/Dessau offiziell in Betrieb. Wie der Konzern mitteilte, hatten die Planungen für den Umbau des Verkehrskreuzes bereits 1996 begonnen. Bund, Land und Deutsche Bahn haben seitdem rund 450 Millionen Euro in neue Gleise, Weichen, Brücken sowie Leit- und Sicherungstechnik investiert.