Der Rentner informiert umgehend seine Bank und lässt die Karte sperren. "Von der Sperrung bis zur nächsten versuchten Abbuchung hat es nur wenige Minuten gedauert. Und dann wurde noch elf Mal versucht, auf die Karte zuzugreifen." So belegt es ein Ausdruck der Bank, den der Dessauer kopfschüttelnd in den Händen hält. Den Zahlen nach, versuchten Täter aus dem fernen München teils im Minutentakt an kleinere Geldbeträge zu kommen. Von der Dreistigkeit ist Kiesewetter entsetzt. "Man ist schon etwas schockiert und man hat damit auch erst mal eine Menge Arbeit, die man eigentlich nicht haben will. Man kann da auch nicht luschig drüber hinweggehen."