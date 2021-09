Die meisten Züge der Linie RE7 fallen zwischen Dessau Hbf und Medewitz (Mark) aus und werden durch Busse ersetzt. Die Bahn hat einen entsprechenden Ersatzfahrplan veröffentlicht. Die Abfahrt sei rund 30 Minuten früher. In Medewitz (Mark) gebe es planmäßigen Anschluss an die Züge in Richtung Berlin.