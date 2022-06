Dämmung Bauarbeiten am Umweltbundesamt in Dessau gehen weiter

Am Umweltbundesamt in Dessau sind Bauarbeiten an der Fassade des Erweiterungsbaus wieder angelaufen. Sie waren 2018 aufgrund eines Fehlers gestoppt wurden. Wegen eines Rechtsstreits ruhte die Baustelle. Nun werden Fehler behoben und die Fassade erneuert.