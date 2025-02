Der Künstler Kang Sunkoo beschreibt das Objekt näher: Das Lux-Farbprismen-Glas aus der Siedlung Dessau-Törten sei ein quadratisches Objekt mit den Abmessungen 26 mal 26 cm. Dieses Bauprodukt sei genutzt worden, um Licht zu lenken: "Die Hoffnung war, dass man Tageslicht tiefer in den Raum hinein lenken kann", so der Künstler.

Das bauhistorisch interessante, aber eher unscheinbare Objekt aus der Bauhaus-Sammlung hat Sunkoo nun wie eine Hostie in einer Monstranz inszeniert: "Monstranz" ist so denn auch der Titel des Werks. Und damit werde zugleich die Idee der Ausstellung deutlich, sagt die Stiftungsdirektorin Barbara Steiner .

Der Titel "Sakristei" möge beim ersten Hören etwas ungewöhnlich anmuten, gibt Steiner zu: Aber in der Ausstellung erfahre man, wie viele Bezüge es tatsächlich gäbe: zwischen dem Bauhaus, das in seiner Dessauer Phase zunächst säkular, also weltlich daherkomme, "und Beziehungen hin zu religiösen Aufladungen, auch zum Glauben der BauhäuslerInnen. Also diese Verbindungen hin zur Religiosität, die ist stärker ausgeprägt, als man ahnt."