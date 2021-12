Das Bauhaus in Dessau ist eine von sechs Welterbestätten in Sachsen-Anhalt. Es gehört mit seinen Bauten in Weimar, Dessau und Bernau zum Unesco-Welterbe. Der Architekt Walter Gropius hatte das Bauhaus 1919 als Schule für Gestaltung in Weimar gegründet. Es zog später nach Dessau um, wo es seine Blütezeit erlebte. Das neu gebaute Bauhaus Museum Dessau gibt einen Einblick in die Arbeit und Geschichte der Schule. Die Stiftung kümmert sich um die Pflege und Erforschung des Bauhauserbes.