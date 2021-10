Am Donnerstag soll der Schriftzug wieder ans Bauhaus-Gebäude in Dessau angebracht werden. Aktuell wird dort auch die Fassade saniert. Das Bauhaus in Dessau ist eine von sechs Welterbestätten in Sachsen-Anhalt. Das Zerbster Unternehmen arbeitet parallel auch an der Erneuerung des Schriftzuges am Pergamonmuseum in Berlin.