Im Bauhaus-Museum in Dessau sind die Gäste-Zahlen im zweiten Corona -Jahr rapide eingebrochen. Wie die Sprecherin des Museums, Ute König, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, kamen im abgelaufenen Jahr rund 83.000 Besucherinnen und Besucher in das Museum im Zentrum der Stadt. 2020 seien es gut 150.000 gewesen. Komplett unzufrieden mit den Zahlen ist die Museumsleitung angesichts von wochenlanger Schließung und noch immer bestehenden Einschränkungen aber nicht.

Sprecherin Ute König kündigte aber an, dass die Bauhaus-Gebäude in den Wintermonaten vorerst montags und dienstags geschlossen bleiben. Kosten und Nutzen hatten an beiden Tagen demnach zuletzt in keinem Verhältnis mehr gestanden. Im Dezember habe das Museum an einigen Tagen weniger als 100 Gäste gehabt. Zum Vergleich: Im August waren es rund 400 täglich.