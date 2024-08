Es ist einer der wichtigsten Orte der modernen Architektur: Das Bauhaus in Dessau. In den Jahren 2025 und 2026 feiert die Design-Schule ihr 100-jähriges Jubiläum in Dessau, schließlich wurde der bis heute bekannte Schulbau zwischen 1925 und 1926 errichtet. Im gleichen Zeitraum wurde auch der Hochschulbetrieb von Weimar nach Dessau verlegt.

Bildrechte: Klaus Hertig