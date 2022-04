Wer Erinnerungen oder Fotos hat oder findet, kann sich an den Besucherservice wenden, sagt Ute König, die Sprecherin des Bauhauses. Der Besucher-Service ist täglich von 8 bis 16 Uhr besetzt. Fotos können auch per Post geschickt werden. An die Stiftung Bauhaus, in der Gropiusallee 38, in 06846 Dessau-Roßlau. Zeitzeugen finden in Anne Stengel vom Büro AADe Architekten eine Ansprechpartnerin. Sie ist unter der Telefonnummer 0176 22 94 66 58 zu erreichen.