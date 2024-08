So wie im Fall von Bettina K. Und die Anzeigen häufen sich. "Wir verzeichnen eine steigende Anzahl von Fällen in der letzten Zeit", so der Polizeisprecher. Konkrete Zahlen gibt es landesweit jedoch noch nicht. Die neue Form der Dreiecksbetrugsmasche ist nach Auskunft der Polizei nur schwer zu entlarven. "Diese Fake-Shops sind sehr detailgetreu aufgebaut, auf den ersten Blick sehen sie aus wie die echten Online-Märkte." Günstige Angebote locken dann viele Kunden an.