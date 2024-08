Der Landwirt aus dem Kreis Wittenberg blickt ansonsten mit großer Sorge in die Zukunft. Jetzt träfe es die Landwirte, aber das sei nur der Anfang, sagt der Vorstand. "Wenn sich die Biber weiter Richtung Stadt ausbreiten und dann in die Verrohrung reinziehen, kommen wir da nicht mehr heran und der Unterhaltungsverband auch nicht." Dann, so sagt der Landwirtschaftsmeister unmissverständlich, sei "die Kacke erst so richtig am Dampfen".