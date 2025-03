Sie meint die Täter, die einen Biber-Damm in der alten Taube entfernt haben. "Ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz", weiß Frank Unger. So etwas könne mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro geahndet werden, so der Leiter der Naturschutzbehörde in Dessau-Roßlau. Laut Unger sei es aber schwierig, die Täter zu überführen. "Mit ihrem Handeln an einem bislang unbedenklichen Damm haben sie für reichlich Ungemach gesorgt."

