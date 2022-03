Vor 77 Jahren wurde Dessau schwer bombardiert. Die Stadt erinnert deswegen am Montag der Opfer an die alliierten Luftangriffe sowie die verheerenden Zerstörungen. Dazu werden am Abend um 21:45 Uhr alle Kirchenglocken der Stadt läuten. Zuvor gibt es an der Dessauer Friedensglocke eine Kundgebung mit Friedensgebet. Sie steht unter dem Motto: "Lichter für Vielfalt und Weltoffenheit".