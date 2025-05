In Dessau hat die Polizei nach dem Brand einer früheren Berufsschule den Tatort beschlagnahmt. Experten prüfen nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Wie die Feuerwehr mitteilte, standen am Sonntag im Erdgeschoss Unrat und Holz in Flammen. Dadurch heizte sich das Gebäude stark auf und Putz an Decke und Wänden platzte ab.