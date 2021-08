Feuer direkt am Theater Drei Millionen Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Dessau

Am Friedensplatz in Dessau hat es am Dienstag in einem Wohnhaus gebrannt. Das Dach des unbewohnten Gebäudes direkt neben dem Theater war in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf drei Millionen Euro. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt.