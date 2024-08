Autofahrer auf der B184 zwischen Dessau und Roßlau müssen sich am Donnerstag und Freitag erneut auf Behinderungen einstellen. Die Bauarbeiten an der Elbebrücke gehen in die nächste Phase. Wie die Landesstraßenbaubehörde mitteilte, verlagern sich die Korrosionsschutz- und Asphaltarbeiten nun auf einen anderen Fahrstreifen. Dafür müssten mobile Schutzwände versetzt werden.