Bauarbeiten an Bundesstraße Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau am Wochenende gesperrt

27. September 2024, 07:20 Uhr

Zwischen Dessau und Roßlau ist die Brücke über die Elbe am Wochenende gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Bereits im August mussten Autofahrer sich wegen der Arbeiten an der Brücke auf Behinderungen an der B184 einstellen. Im Oktober wird die Durchfahrt auf der Elbebrücke erneut für ein Wochenende blockiert sein.