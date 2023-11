Auch Frank Fiedler ist über die Jahre mehrmals arbeitslos gewesen. Immer wieder hat er Umschulungen besucht, auf Minijob-Basis gearbeitet und ehrenamtlich beim Behindertenfahrdienst der Johanniter. Nebenbei baut er sich über die Jahre ein zweites Standbein als Grafikdesigner auf. In der Region Dessau findet er jedoch keine passende Anstellung. "Die Enttäuschung hat sich immer weiter gesteigert", erinnert er sich. Als junger Vater will er zudem nicht wegziehen, weshalb er sich schließlich hauptberuflich selbstständig macht. Er entwirft Buch- und CD-Cover, Kalender, ist auf Messen vertreten. Doch irgendwann bleiben die Aufträge aus, die Einnahmen als Grafikdesigner schwanken stark. Seit mehr als zehn Jahren erhält Fiedler deshalb bereits staatliche Unterstützung. Seine Krankheit verschärft die Situation.



"Ich persönlich komme damit klar", meint er. Was am Ende vom Bürgergeld für ihn übrig bleibt, wisse er noch nicht sicher. Er warte noch auf den Bescheid vom Jobcenter, in dem seine Einnahmen aus der Selbstständigkeit gegengerechnet werden. Die Hoffnung sei, dass er durch die Umstellung von Hartz IV auf Bürgergeld am Ende mehr zu Verfügung habe als zuvor. Trotzdem sagt er: "Ohne Zuverdienst würde es knapp werden."