Die Buga 2035 in Dessau-Roßlau kann stattfinden, ohne dass der Stadtrat das Vorhaben erneut diskutieren muss. Der Bürgerentscheid der Buga-Gegner am Sonntag ist gescheitert. Knapp 9.000 Einwohner stimmten dafür, den Stadtratsbeschluss zur Bundesgartenschau aufzuheben, etwa 10.100 waren dagegen. Mehr als 5.500 Stimmen gingen demnach per Briefwahl ein.